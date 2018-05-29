Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США подготовили пакет санкций против КНДР, Китая и России

Вторник, 29 мая 2018, 02:56

Администрация Трампа подготовила пакет новых санкций, связанных с Северной Кореей, а также третьими странами, которые продолжают взаимодействовать с КНДР, однако приостановила процесс их объявления и имплементации учитывая обновление подготовки к саммиту США и КНДР.

Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, пишет Укринформ.

Новые санкции угрожают, в том числе, компаниям из Китая и России, сообщило издание со ссылкой на два источника.

 "Министерство финансов подготовило пакет с санкциями, нацеленными против трех десятков объектов, в том числе российских и китайских предприятий", - цитирует издание слова двух представителей администрации США.

Эти меры были подготовлены в ответ на недавнюю агрессивную риторику со стороны Ким Чен Ына, которая заставила Трампа на прошлой неделе отменить запланированный саммит.

"Белый дом был готов объявить об усиленном режиме санкций во вторник, но в понедельник решил отложить эти шаги на неопределенный срок с учетом продолжения переговоров с Северной Кореей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

26 мая лидеры Южной и Северной Кореи неожиданно провели встречу, в ходе которой Ким Чен Ын подтвердил, что саммит КНДР и США состоится. 

Темы: санкцииКНДРСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
санкции
США готовы ввести санкции против КНДР за поставки оружия России
СМИ разоблачили схему, по которой в РФ завозят подсанкционные товары, в частности для ВПК
ЕС ввел санкции против российских компаний, которые распространяли пропаганду о войне
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: