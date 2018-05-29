США подготовили пакет санкций против КНДР, Китая и России

Администрация Трампа подготовила пакет новых санкций, связанных с Северной Кореей, а также третьими странами, которые продолжают взаимодействовать с КНДР, однако приостановила процесс их объявления и имплементации учитывая обновление подготовки к саммиту США и КНДР.

Об этом, ссылаясь на The Wall Street Journal, пишет Укринформ.

Новые санкции угрожают, в том числе, компаниям из Китая и России, сообщило издание со ссылкой на два источника.

"Министерство финансов подготовило пакет с санкциями, нацеленными против трех десятков объектов, в том числе российских и китайских предприятий", - цитирует издание слова двух представителей администрации США.

Эти меры были подготовлены в ответ на недавнюю агрессивную риторику со стороны Ким Чен Ына, которая заставила Трампа на прошлой неделе отменить запланированный саммит.

"Белый дом был готов объявить об усиленном режиме санкций во вторник, но в понедельник решил отложить эти шаги на неопределенный срок с учетом продолжения переговоров с Северной Кореей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

26 мая лидеры Южной и Северной Кореи неожиданно провели встречу, в ходе которой Ким Чен Ын подтвердил, что саммит КНДР и США состоится.