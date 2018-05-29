У Канаді пропонують передати Україні зброю, призначену Іракським курдам

Канадські консерватори під проводом Ендрю Шіїра виступають за те, щоб федеральний уряд надав Україні військове обладнання на суму 9,5 мільйонів доларів, яке спочатку призначалось для курдських сил.

Про це пише Nsnews.

Уряд під головуванням Джастіна Трюдо 15 місяців тому оголосив, що надасть зброю курдам, включаючи рушниці, автомати, легкі міномети, та протитанкові ракети, щоб допомогти їм в боротьбі проти ісламських бойовиків в Іраку.

Однак, стались затримки з отриманням схвалень від уряду Іраку а також із запевненнями, що зброю буде відповідно захищено і вона не опиниться в руках воєнізованих груп, яких звинувачують у скоєнні військових злочинів в Іраку.

На час, коли закупівля зброї відбулась у минулому році, між іракськими та курдськими силами розпочалось протистояння після того, як курди поновили своє прагнення сформувати незалежну державу на півночі Іраку.

Досі зброя залишається у сховищах Збройних Сил Канади в Монреалі.

Тепер консерватори вказують, що цю зброю варто надіслати Україні.

"Вони дозволяють цій зброї перебувати у сховищах, збирати пил, а тим часом, насильство в Україні загострюється", - заявляє Джеймс Безан, депутат парламенту Канади від Консервативної партії.

"Замість того, щоб ця зброя марнувалась, давайте передамо її до рук людей, які можуть її використати", - додав він.

Уряд України звертався до Канади про надання оборонної зброї, але уряд Трюдо не взяв на себе таких зобов’язань, як це зробили в США, хоча і дозволив експорт канадської зброї до України півроку тому.

Хоча консерватори і передали б цю зброю Україні, Безан заявляє, що вони б не забули курдів і їх роль в боротьбі проти ІДІЛ.