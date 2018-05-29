В Канаде предлагают передать Украине оружие, предназначенное Иракским курдам

Канадские консерваторы под руководством Эндрю Шиира выступают за то, чтобы федеральное правительство предоставило Украине военное оборудование на сумму 9,5 млн долларов, которое изначально предназначалось для курдских сил.

Об этом пишет Nsnews.

Правительство под председательством Джастина Трюдо 15 месяцев назад объявило, что предоставит оружие курдам, включая винтовки, автоматы, легкие минометы, и противотанковые ракеты, чтобы помочь им в борьбе против исламских боевиков в Ираке.

Однако, произошли задержки с получением одобрений от правительства Ирака а также с заверениями, что оружие будет соответственно защищено и оно не окажется в руках военизированных групп, которых обвиняют в совершении военных преступлений в Ираке.

На время, когда закупка оружия состоялась в прошлом году, между иракскими и курдскими силами началось противостояние после того, как курды возобновили свое стремление сформировать независимое государство на севере Ирака.

До сих пор оружие остается в хранилищах Вооруженных Сил Канады в Монреале.

Теперь консерваторы указывают, что это оружие стоит направить Украине.

"Они позволяют этому оружию находиться в хранилищах, собирать пыль, а между тем, насилие в Украине обостряется", - заявляет Джеймс Безан, депутат парламента Канады от Консервативной партии.

"Вместо того, чтобы это оружие пропадало зря, давайте передадим ее в руки людей, которые могут его использовать", - добавил он.

Правительство Украины обращался в Канаду о предоставлении оборонительного оружия, но правительство Трюдо не взяло на себя таких обязательств, как это сделали в США, хотя и разрешило экспорт канадского оружия в Украину полгода назад.

Хотя консерваторы и передали бы это оружие Украине, Безан заявляет, что они бы не забыли курдов и их роль в борьбе против ИГИЛ.