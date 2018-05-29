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На окуповані землі не пустили техніку для майнингу біткоінів

Вівторок, 29 травня 2018, 09:10

У контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду "Гнутове" прикордонники виявили авто з комп’ютерною технікою для виготовлення крипто валюти, яке їхало на окуповану територію.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Twitter

"Прикордонники Донецького загону в КПВВ "Гнутове", що діє у складі операції Об’єднаних сил, виявили авто, яким мали намір незаконно перевезти до ТОТУ комп’ютерну техніку для виготовлення віртуальної валюти (біткоін) на суму 121,8 тисячі гривень", – сказано в повідомленні.

Крім того, у КПВВ "Мар’їнка" та "Майорське" військовослужбовці зафіксували у трьох громадян України свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів видані так званою "ДНР".

Ці документи передано Національній поліції України.

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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