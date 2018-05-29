На окуповані землі не пустили техніку для майнингу біткоінів
У контрольно-пропускному пункті в’їзду-виїзду "Гнутове" прикордонники виявили авто з комп’ютерною технікою для виготовлення крипто валюти, яке їхало на окуповану територію.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Twitter
"Прикордонники Донецького загону в КПВВ "Гнутове", що діє у складі операції Об’єднаних сил, виявили авто, яким мали намір незаконно перевезти до ТОТУ комп’ютерну техніку для виготовлення віртуальної валюти (біткоін) на суму 121,8 тисячі гривень", – сказано в повідомленні.
#Прикордонники Донецького загону в #КПВВ «Гнутове», що діє у складі операції Об’єднаних сил, виявили авто, яким мали намір незаконно перевезти до ТОТУ комп’ютерну техніку для виготовлення віртуальної валюти (біткоін) на суму 121,8 тисячі грн.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) May 29, 2018
Крім того, у КПВВ "Мар’їнка" та "Майорське" військовослужбовці зафіксували у трьох громадян України свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів видані так званою "ДНР".
Ці документи передано Національній поліції України.
У #КПВВ «Мар’їнка» та «Майорське» військовослужбовці зафіксували у трьох наших співвітчизників свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів видані так званою «ДНР». Документи передано #Нацполіції.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) May 29, 2018