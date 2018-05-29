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На оккупированные земли не пустили технику для майнинга биткоинов

Вторник, 29 мая 2018, 09:10

В контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Гнутово" пограничники обнаружили авто с компьютерной техникой для изготовления криптовалюты, которое ехало на оккупированную территорию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Twitter

"Пограничники Донецкого отряда в КПВВ "Гнутово", действующего в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти в ВОТУ компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (биткоины) на сумму 121,8 тысячи гривен", – говорится в сообщении.

Кроме того, в КПВВ "Марьинка" и "Майорское" военнослужащие зафиксировали у троих граждан Украины свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные так называемой "ДНР".

Эти документы переданы Национальной полиции Украины.

Темы: ДонбассПограничная служба
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