На оккупированные земли не пустили технику для майнинга биткоинов

В контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Гнутово" пограничники обнаружили авто с компьютерной техникой для изготовления криптовалюты, которое ехало на оккупированную территорию.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Twitter



"Пограничники Донецкого отряда в КПВВ "Гнутово", действующего в составе операции Объединенных сил, обнаружили авто, которым намеревались незаконно перевезти в ВОТУ компьютерную технику для изготовления виртуальной валюты (биткоины) на сумму 121,8 тысячи гривен", – говорится в сообщении.

#Прикордонники Донецького загону в #КПВВ «Гнутове», що діє у складі операції Об’єднаних сил, виявили авто, яким мали намір незаконно перевезти до ТОТУ комп’ютерну техніку для виготовлення віртуальної валюти (біткоін) на суму 121,8 тисячі грн. — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) May 29, 2018

Кроме того, в КПВВ "Марьинка" и "Майорское" военнослужащие зафиксировали у троих граждан Украины свидетельства о регистрации транспортных средств, выданные так называемой "ДНР".



Эти документы переданы Национальной полиции Украины.