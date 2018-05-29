На Херсонщині гасять лісову пожежу, працює авіація

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Вівторок, 29 травня 2018, 09:48

Поблизу села Раденськ Херсонської області триває гасіння окремих осередків пожежі.

Про це з посиланням на інформацію Херсонського обласного управління лісомисливського господарства повідомляють рятувальники станом на 9 ранку 29 травня  

28 травня близько 13:30 на території Раденського лісництва Олешківського лісового господарства виникло загорання лісової підстилки та лісу.

Зараз верхової пожежі не спостерігається, загрози населеним пунктам немає, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Діє 4 оперативних дільниці для гасіння пожежі, створюють мінералізовану смугу, щоб вогонь не поширювався далі.

О 6:10 відновила роботу авіація. З початку гасіння пожежі гелікоптери Міноборони й літаки ДСНС здійснили у сукупності вже 42 скиди води (159 тон води).

Додатково приведено в готовність підрозділи ДСНС у Дніпропетровській та Кіровоградській областях в кількості 47 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки підвищеної прохідності.

До ліквідації пожежі залучено 220 осіб та 75 одиниць техніки.

Синоптики погрожують в Олешківському районі на 29-30 травня температуру повітря 24-29 градусів, вітер північно-східний, 7-12 м/с (пориви вітру 15-20 м/с).

Теми: пожежа Херсонська область ДСНС
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