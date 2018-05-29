Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Херсонщине тушат лесной пожар, работает авиация

Вторник, 29 мая 2018, 09:48

Вблизи села Раденск Херсонской области продолжается тушение отдельных очагов пожара.

Об этом со ссылкой на информацию Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства сообщают спасатели по состоянию на 9 утра 29 мая.

28 мая около 13:30 на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.

 

Сейчас верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Действует 4 оперативных участка для тушения пожара, создают минерализованную полосу, чтобы огонь не распространялся дальше.

 

В 6:10 возобновила работу авиация. С начала тушения пожара вертолеты Минобороны и самолеты ГСЧС осуществили в совокупности уже 42 сброса воды (159 тонн воды).

Дополнительно приведены в готовность подразделения ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 47 человек личного состава и 11 единиц техники повышенной проходимости.

 

К ликвидации пожара привлечены 220 человек и 75 единиц техники.

Синоптики прогнозируют в Олешковском районе 29-30 мая температуру воздуха 24-29 градусов, ветер северо-восточный, 7-12 м/с (порывы ветра 15-20 м/с).

Темы: пожарХерсонская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: