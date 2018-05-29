На Херсонщине тушат лесной пожар, работает авиация

Вблизи села Раденск Херсонской области продолжается тушение отдельных очагов пожара.



Об этом со ссылкой на информацию Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства сообщают спасатели по состоянию на 9 утра 29 мая.



28 мая около 13:30 на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.

Сейчас верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Действует 4 оперативных участка для тушения пожара, создают минерализованную полосу, чтобы огонь не распространялся дальше.

В 6:10 возобновила работу авиация. С начала тушения пожара вертолеты Минобороны и самолеты ГСЧС осуществили в совокупности уже 42 сброса воды (159 тонн воды).



Дополнительно приведены в готовность подразделения ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 47 человек личного состава и 11 единиц техники повышенной проходимости.



К ликвидации пожара привлечены 220 человек и 75 единиц техники.

Синоптики прогнозируют в Олешковском районе 29-30 мая температуру воздуха 24-29 градусов, ветер северо-восточный, 7-12 м/с (порывы ветра 15-20 м/с).