На Херсонщине тушат лесной пожар, работает авиация

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Вторник, 29 мая 2018, 09:48

Вблизи села Раденск Херсонской области продолжается тушение отдельных очагов пожара.

Об этом со ссылкой на информацию Херсонского областного управления лесоохотничьего хозяйства сообщают спасатели по состоянию на 9 утра 29 мая.

28 мая около 13:30 на территории Раденского лесничества Олешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса.

 

Сейчас верхового пожара не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Действует 4 оперативных участка для тушения пожара, создают минерализованную полосу, чтобы огонь не распространялся дальше.

 

В 6:10 возобновила работу авиация. С начала тушения пожара вертолеты Минобороны и самолеты ГСЧС осуществили в совокупности уже 42 сброса воды (159 тонн воды).

Дополнительно приведены в готовность подразделения ГСЧС в Днепропетровской и Кировоградской областях в количестве 47 человек личного состава и 11 единиц техники повышенной проходимости.

 

К ликвидации пожара привлечены 220 человек и 75 единиц техники.

Синоптики прогнозируют в Олешковском районе 29-30 мая температуру воздуха 24-29 градусов, ветер северо-восточный, 7-12 м/с (порывы ветра 15-20 м/с).

Темы: пожар Херсонская область ГСЧС
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