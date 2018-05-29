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Автобус із шахтарями врізався у вантажівку, є травмовані

Вівторок, 29 травня 2018, 10:26

Автобус із гірниками Інгульської шахти, що під Кропивницьким, врізався у авторефрижератор з балонами кисню.

Про це повідомляє у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

"Сьогодні зранку автобус ДП "СхідГЗК", який перевозив гірників Інгульської шахти на робоче місце, врізався у авторефрижератор, який від удару перевернувся (з балонами кисню)", - пише він.

За словами Волинця, внаслідок автопригоди є травмовані, наразі їх доставляють у лікарню.

"Дякувати богу, що вдалося уникнути зайвих жертв, адже такий авторефрижератор може принести багато проблем, особливо в перевернутому стані", - додає голова профспілки.

 
Фото Михайла Волинця

За інформацією місцевого видання "Гречка", ДТП сталася близько 6 ранку у Кропивницькому, на розі вул. Верхньої Пермської та Кропивницького.

Повідомляється, що вантажний автомобіль Mercedes не надав перевагу автобусу ЛАЗ та допустив зіткнення. На момент зіткнення в автобусі перебувало 40 пасажирів.

В управлінні Нацполіції області повідомили, що окрім водія та пасажирів вантажівки, до лікарні доправлений також один пасажир автобуса.

 
Фото Михайла Волинця

Як розповів "Гречці" напарник водія автобуса, однією з причин ДТП, на його думку, стало те, що в місті до 7:00 світлофори працюють в режимі жовтого.

"Водій фури не місцевий, їхав по хорошій дорозі, сонце засліпило і маємо. Водія фури відразу забрала швидка, а мого напарника згодом,"- розповів чоловік.

 
Фото Михайла Волинця
 
Фото: "Гречка"

Згодом на сайті поліції Кіровоградщини уточнили, що всього до лікарні доправили 2 осіб – водія вантажівки та пасажира автобусу. У них було діагностовано забої колінних суглобів, у госпіталізації потреби не було.

Обставини пригоди з’ясовують слідчі.

Українська правда

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Теми: ДТПшахтиКропивницькийнадзвичайна подія
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