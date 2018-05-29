Автобус с шахтерами врезался в грузовик, есть травмированные

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Вторник, 29 мая 2018, 10:26

Автобус с горняками Ингульской шахты, что под Кропивницким, врезался в авторефрижератор с баллонами кислорода.

Об этом сообщает в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"Сегодня утром автобус ГП "ВостГОК", перевозивший горняков Ингульской шахты на рабочее место, врезался в авторефрижератор, который от удара перевернулся (с баллонами кислорода)", - пишет он.

По словам Волынца, в результате ДТП есть травмированные, сейчас их доставляют в больницу.

"Слава богу, удалось избежать лишних жертв, ведь такой авторефрижератор может принести много проблем, особенно в перевернутом состоянии", - добавляет председатель профсоюза.

 
Фото Михаила Волынца

По информации местного издания "Гречка", ДТП произошло около 6 утра в Кропивницком, на углу ул. Верхней Пермской и Кропивницкого.

Сообщается, что грузовой автомобиль Mercedes не предоставил преимущество автобусу ЛАЗ и допустил столкновение. В момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров.

В управлении Нацполиции области сообщили, что кроме водителя и пассажиров грузовика, в больницу доставлен также один пассажир автобуса.

 
Фото Михаила Волынца

Как рассказал "Гречке" напарник водителя автобуса, одной из причин ДТП, по его мнению, стало то, что в городе до 7:00 светофоры работают в режиме желтого.

"Водитель фуры не местный, ехал по хорошей дороге, солнце ослепило и получайте. Водителя фуры сразу забрала скорая, а моего напарника потом", - рассказал мужчина.

 
Фото Михаила Волынца
 
Фото: "Гречка"

Позднее на сайте полиции Кировоградщины уточнили, что всего в больницу доставили 2 человек - водителя грузовика и пассажира автобуса. У них были диагностированы ушибы коленных суставов, в госпитализации необходимости не было.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Украинская правда
Темы: ДТП шахты Кропивницкий чрезвычайное происшествие
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