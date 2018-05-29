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Автобус з України потрапив у серйозну ДТП в Будапешті: десятки потерпілих

Вівторок, 29 травня 2018, 11:11
Автобус з України потрапив у серйозну ДТП в Будапешті: десятки потерпілих
Двоповерховий туристичний автобус з України у понеділок ввечері, 28 травня, потрапив у ДТП в Будапешті, внаслідок аварії - десятки потерпілих.

Про це повідомляє угорське видання Index.

У 18 районі угорської столиці автобус, що прямував на шляху до аеропорту Феріхедь, на швидкості в'їхав у 3,65-метровий обмежувач висоти. В результаті аварії у нього знесло практично весь другий поверх.

 

На місце аварії прибули рятувальники та пожежні команди. За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів.

Наразі відомо про 27 поранених, серед них 8 – із важкими травмами. Чотирьох травмованих осіб з-під уламків змушені були діставати пожежники.

 

За попередньою інформацією, загрози для життя пасажирів немає. Серед поранених немає дітей.

За фактом аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Видання Mukachevo.net інформує, що автобус Setra слідував з Хмельницької області та мав номери ВХ 3219 ВА.

Європейська правда

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Теми: ДТПавтоУгорщинанадзвичайна подія
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