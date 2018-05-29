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Автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште: десятки пострадавших

Вторник, 29 мая 2018, 11:11
Автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште: десятки пострадавших

Об этом сообщает венгерское издание Index.

В 18-м районе венгерской столицы автобус, следовавший в аэропорт Ферихедь, на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров.

 

На место аварии прибыли спасатели и пожарные команды. По информации управления катастроф Будапешта, в автобусе было около 50 пассажиров.

Известно о 27 раненых, среди них 8 - с тяжелыми травмами. Четырех травмированных пожарные вынуждены были доставать из-под обломков.

 

По предварительной информации, угрозы для жизни пассажиров нет. Среди раненых нет детей.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное производство.

Издание Mukachevo.net информирует, что автобус Setra следовал из Хмельницкой области и имел номера ВХ 3219 ВА.

Европейская правда

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Темы: ДТПавтоВенгриячрезвычайное происшествие
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