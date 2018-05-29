Суд поновив на посаді люстрованого прокурора і зарплату за "прогул" віддав

Одеський апеляційний адмінсуд поновив на посаді екс-прокурора Приморського району Одеси Олександра Кузьменка і постановив компенсувати йому втрачену зарплату.

Про це повідомляється у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" із посиланням на відповідну ухвалу суду.

Зазначається, що Кузьменка звільнили ще в березні 2015 року за законом про очищення влади через те, що раніше, під час Революції гідності, він був першим заступником прокурора Печерського району Києва. Протягом наступних 3 років Кузьменко регулярно судився через своє звільнення.

За даними авторів програми, судді ухвалили відповідне рішення, оскільки розцінили закон про люстрацію як неконституційний.

"При цьому Конституційний Суд України своїх висновків щодо закону досі не оприлюднив. Відтак одеські судді "побачили" неконституційність самостійно. Це вперше суд поновлює на посаді люстрованого службовця", - наголошують журналісти.

За інформацією програми, у складі колегії суддів, яка розглядала справу Кузьменка, зокрема, були Степан Домусчі та Олександр Кравець. Обидва минулоріч подавали свої кандидатури на посади суддів Верховного суду України, але через негативні висновки Громадської ради доброчесності не пройшли відбір.

"У висновках Ради названо кілька причин невідповідності цих суддів критеріям доброчесності. Одна з них – незадоволення апеляції на заборону мирних акцій в Одесі під час Революції гідності", - розповідають автори розслідування.

Вони зазначають, що основним плюсом суддівського рішення для екс-прокурора є зняття заборони протягом 10 років займати посади в держсекторі, що передбачено законом про люстрацію.

За даними журналістів, сам Кузьменко каже, що повертатися до прокуратури нині не збирається, але не виключає такої можливості в майбутньому.