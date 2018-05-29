Суд вернул должность люстрированному прокурору, и зарплату тоже

3623 просмотра
Вторник, 29 мая 2018, 11:50

Одесский апелляционный админсуд восстановил в должности экс-прокурора Приморского района Одессы Александра Кузьменко и постановил компенсировать ему утраченную зарплату.

Об этом сообщается в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Отмечается, что Кузьменко уволили еще в марте 2015 года по закону об очищении власти из-за того, что ранее, во время Революции достоинства, он был первым заместителем прокурора Печерского района Киева. В течение следующих 3 лет Кузьменко регулярно судился за свое освобождение.

 

По данным авторов программы, судьи приняли такое решение, поскольку расценили закон о люстрации как неконституционный.

"При этом Конституционный Суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи "увидели" неконституционность самостоятельно. Впервые суд восстанавливает в должности люстрированого служащего", - отмечают журналисты.

По информации программы, в составе коллегии судей, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета добропорядочности не прошли отбор.

"В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них – неудовлетворение апелляции на запрет мирных акций в Одессе во время Революции достоинства", - рассказывают авторы расследования.

 
 

Они отмечают, что основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации.

По данным журналистов, сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.

Темы: суд прокуратура люстрация
powered by lun.ua
По теме
"Газпром" обжаловал решение Стокгольма в споре с "Нафтогазом" 28 мая 2018, 21:55
Приговор Сущенко вынесут 4 июня, обвинение просит 14 лет 28 мая 2018, 13:45
Холодницкий: Обвинительный акт Насирову могут зачитывать более 20 месяцев 27 мая 2018, 19:37
Все новости
Главные новости
В Бельгии мужчина на улице расстрелял двух полицейских и захватил заложницу
В полиции прокомментировали желание Стерненко забрать расследование из Одессы
Правление "Нафтогаза" получит еще одну премию за выигрыш суда у "Газпрома"
Автобус из Украины попал в серьезное ДТП в Будапеште: десятки пострадавших
Все новости
исследование

4 чашки кофе в день уменьшают риск возникновения рака

исследование

13 причин, почему быть "ночной совой" – вредно