Суд вернул должность люстрированному прокурору, и зарплату тоже

Одесский апелляционный админсуд восстановил в должности экс-прокурора Приморского района Одессы Александра Кузьменко и постановил компенсировать ему утраченную зарплату.

Об этом сообщается в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом" со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Отмечается, что Кузьменко уволили еще в марте 2015 года по закону об очищении власти из-за того, что ранее, во время Революции достоинства, он был первым заместителем прокурора Печерского района Киева. В течение следующих 3 лет Кузьменко регулярно судился за свое освобождение.

По данным авторов программы, судьи приняли такое решение, поскольку расценили закон о люстрации как неконституционный.

"При этом Конституционный Суд Украины своих выводов по закону до сих пор не обнародовал. Поэтому одесские судьи "увидели" неконституционность самостоятельно. Впервые суд восстанавливает в должности люстрированого служащего", - отмечают журналисты.

По информации программы, в составе коллегии судей, которая рассматривала дело Кузьменко, в частности, были Степан Домусчи и Александр Кравец. Оба в прошлом подавали свои кандидатуры на должности судей Верховного суда Украины, но из-за негативных выводов Общественного совета добропорядочности не прошли отбор.

"В выводах Совета названо несколько причин несоответствия этих судей критериям добропорядочности. Одна из них – неудовлетворение апелляции на запрет мирных акций в Одессе во время Революции достоинства", - рассказывают авторы расследования.

Они отмечают, что основным плюсом судейского решения для экс-прокурора является снятие запрета в течение 10 лет занимать должности в госсекторе, что предусмотрено законом о люстрации.

По данным журналистов, сам Кузьменко говорит, что возвращаться в прокуратуру сейчас не собирается, но не исключает такой возможности в будущем.