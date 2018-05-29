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32 росіянам уже винесено вироки за бої на Донбасі – Матіос

Вівторок, 29 травня 2018, 12:10

До кримінальної відповідальності за рішенням судів притягнуто 32 громадянина Російської Федерації, які воювали на Донбасі проти України.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Харкові на міжнародній конференції "Реформування системи військової юстиції України: сучасний стан та перспективи", повідомляє "Укрінформ".

"З початку роботи цього управління з фіксації злочинів агресії проти України до кримінальної відповідальності, з судовими вироками, притягнуто безпосередньо 32 громадянина РФ, які воювали на боці терористів або були безпосередньо військовими РФ", - сказав Матіос.

Крім того, військові прокурори повідомили про підозру ряду російських військових керівників, додав він.

Теми: ДонбасвійнаРосіясудпрокуратура
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