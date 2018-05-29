32 россиянам уже вынесены приговоры за бои на Донбассе – Матиос

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Вторник, 29 мая 2018, 12:10

К уголовной ответственности по решению судов привлечены 32 гражданина Российской Федерации, воевавших на Донбассе против Украины.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Харькове на международной конференции "Реформирование системы военного юстиции Украины: современное состояние и перспективы", сообщает "Укринформ".

"С начала работы этого управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами привлечено непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", – сказал Матиос.

Кроме того, военные прокуроры сообщили о подозрении ряду российских военных руководителей, добавил он.

Темы: Донбасс война Росcия суд прокуратура
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