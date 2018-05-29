32 россиянам уже вынесены приговоры за бои на Донбассе – Матиос

К уголовной ответственности по решению судов привлечены 32 гражданина Российской Федерации, воевавших на Донбассе против Украины.



Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в Харькове на международной конференции "Реформирование системы военного юстиции Украины: современное состояние и перспективы", сообщает "Укринформ".



"С начала работы этого управления по фиксации преступлений агрессии против Украины к уголовной ответственности с судебными приговорами привлечено непосредственно 32 гражданина РФ, которые воевали на стороне террористов или были непосредственно военными РФ", – сказал Матиос.



Кроме того, военные прокуроры сообщили о подозрении ряду российских военных руководителей, добавил он.