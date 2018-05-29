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Українець хотів провезти на окупований Донбас техніку для майнінгу

Вівторок, 29 травня 2018, 12:49

У районі проведення Операції об'єднаних сил, прикордонники вилучили в українця техніку для майнінгу криптовалют, яку він намагався провести на окуповану територію.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

У КПВВ "Гнутове", в ході перевірки автомобіля "Шкода" прикордонники виявили в багажному відділенні техніку для виготовлення криптовалюти на загальну суму близько 122 тисячі гривень.

Водій направлявся за маршрутом "Маріуполь-Донецьк".

Він зазначив, що "такі комплектуючі мають попит на тимчасово окупованій території і таким чином він намагався підзаробити".

 

Товар  службовці вилучили, а українця притягнуть до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП (порушення порядку переміщення товарів).

 

У ДПСУ додали, що чотири дні тому у КПВВ "Новотроїцьке" також виявили переміщення комплектуючих для майнінгу на суму 210 тисяч гривень.

Українська правда
Теми: Прикордонна службаДонбас
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