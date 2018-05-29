Украинец хотел провезти на оккупированный Донбасс технику для майнинга

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Вторник, 29 мая 2018, 12:49

В районе проведения Операции объединенных сил, пограничники изъяли у украинца технику для майнинга криптовалют, которую он пытался провести на оккупированную территорию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В КПВВ "Гнутово", в ходе проверки автомобиля "Шкода" пограничники обнаружили в багажном отделении технику для изготовления криптовалют на общую сумму около 122 тысяч гривен.

Водитель направлялся по маршруту "Мариуполь-Донецк".

Он отметил, что "такие комплектующие имеют спрос на временно оккупированной территории и таким образом он пытался подзаработать".

 

Товар служащие изъяли, а украинца привлекут к административной ответственности по ч.1 ст.204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров).

 

В ГПСУ добавили, что четыре дня назад в КПВВ "Новотроицкое" также обнаружили перемещения комплектующих для майнинга на сумму 210 тысяч гривен.

Украинская правда
Темы: Пограничная служба Донбасс
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