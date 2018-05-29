71 нардеп пропустив 90% голосувань Ради в травні – КВУ

П’ятнадцять народних депутатів не проголосували в травні жодного разу.

Про це повідомляє в рамках проекту "Дослівно" Комітет виборців України.

Всього за місяць відбулося 12 пленарних засідань, на яких було проведено 462 голосування.

Серед депутатів, які не проголосували жодного разу (не натискали "за", "проти", "утримався"): Вадим Рабінович і Юхим Звягільський ("Опозиційний блок"), Євгеній Мураєв, Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Костянтин Жеваго, Сергій Мельничук (позафракційні), Петро Сабашук, Віталій Чепинога (БПП), Денис Дзензерський (НФ).

Вказані депутати офіційно пропустили голосування ВР з невідомих причин. Тобто, не через хворобу чи відрядження.

Окремі з них були присутні в Раді на момент голосувань, однак участі в них не брали. Так, Рабінович та Звягільський були письмово зареєстровані на чотирьох засіданнях ВР, Костянтин Жеваго – двох, Віталій Чепинога – семи.

Також жодного разу в травні не проголосували депутати-втікачі: Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Сергій Клюєв (позафракційний) та Олександр Онищенко (позафракційний). Не голосували також В’ячеслав Константіновський, який написав заяву про складання депутатських повноважень і Надія Савченко, яку утримують під вартою.

Частина депутатів проголосували лише кілька разів за місяць. Серед них є низка відомих прізвищ. Так, Віталій Хомутиннік проголосував лише 11 разів, Роман Зварич – 15, Сергій Ківалов – 22, Олесь Довгий – 30, Наталія Королевська – 39, Олександр Вілкул – 40 із 462.

Крім цього в травні 71 народний депутат пропустив 90% голосувань Ради. Це вдвічі більше, ніж у квітні і загалом є найгіршим показником із січня 2018 року, коли майже не голосували 127 нардепів.

Голова КВУ Олексій Кошель зазначає, що частина політиків вже офіційно оформили відпустки.

"Попри це травень був відносно продуктивним місяцем у роботі ВР. Загалом було прийнято понад двадцять законодавчих актів, серед яких закон про трансплантацію органів. Також у першому читанні було прийнято скандальний законопроект щодо заборони пальмової олії та розблоковано діяльність Держбюро розслідувань", – зазначив.