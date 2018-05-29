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71 нардеп пропустил 90% голосований Рады в мае – КИУ

Вторник, 29 мая 2018, 13:04

Пятнадцать народных депутатов не проголосовали в мае ни разу.

Об этом сообщает в рамках проекта "Дословно" Комитет избирателей Украины.

Всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний, на которых было проведено 462 голосования.

Среди депутатов, которые не проголосовали ни разу (не была нажата кнопка "за", "против", "воздержался") Вадим Рабинович и Ефим Звягильский ( "Оппозиционный блок"), Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Константин Жеваго, Сергей Мельничук (внефракционные), Петр Сабашук, Виталий Чепинога (БПП), Денис Дзензерский (НФ).

Указанные депутаты официально пропустили голосования ВР по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.

Некоторые из них присутствовали в Раде на момент голосования, однако участия в них не принимали. Так, Рабинович и Звягильский были письменно зарегистрированы на четырех заседаниях ВР, Константин Жеваго - двух, Виталий Чепинога - семи.

Также ни разу в мае не проголосовали депутаты крестьяне Евгений Бакулин ("Оппозиционный блок"), Сергей Клюев (внефракционный) и Александр Онищенко (внефракционный). Не голосовали также Вячеслав Константиновский, который написал заявление о сложении депутатских полномочий и Надежда Савченко, содержащаяся под стражей.

Часть депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц. Среди них есть ряд известных фамилий. Так, Виталий Хомутынник проголосовал лишь 11 раз, Роман Зварыч - 15, Сергей Кивалов - 22 Олесь Довгий - 30, Наталья Королевская - 39, Александр Вилкул - 40 из 462.

Кроме этого в мае 71 народный депутат пропустил 90% голосований Рады. Это вдвое больше, чем в апреле и в целом является худшим показателем с января 2018 года, когда почти не голосовали 127 нардепов.

Глава КИУ Алексей Кошель отмечает, что часть политиков уже официально оформили отпуска.

"Несмотря на это май был относительно продуктивным месяцем в работе ВР. Всего было принято более двадцати законодательных актов, среди которых закон о трансплантации органов. Также в первом чтении был принят скандальный законопроект о запрете пальмового масла и разблокирована деятельность Госбюро расследований", - отметил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
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