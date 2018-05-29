Синоптики кажуть, що в Україні настали спекотні дні

В Україні найближчої доби пануватиме спекотна і суха погода.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у середу, 30 травня, над територією країни продовжить панувати тепла, суха повітряна маса та поле підвищеного атмосферного тиску, без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у більшості південних областей подекуди пориви 15-20 м/с; у західних і північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°; у східних областях і в Карпатах місцями вночі 4-9°, удень 22-27°, на високогір'ї Карпат 17-21°.

У Києві 30 травня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, удень 27-29°.

Погода на 30 травня

У четвер, 31 травня, у країні також без опадів. Вітер західний, на півдні - північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°, на півдні до 32°.

У Києві 31 травня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 28-30°.

Погода на 30 травня

Станом на 9:00 вівторка, 29 травня, температура води в Чорному й Азовському морях була 19-22°; у Дніпрі біля Києва 21°.