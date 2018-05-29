Синоптики говорят, что в Украине наступили жаркие дни

В Украине в ближайшие сутки будет царить жаркая и сухая погода.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в среду, 30 мая, над территорией страны продолжит господствовать теплая, сухая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в большинстве южных областей местами порывы 15-20 м/с; в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 25-30°; в восточных областях и в Карпатах местами ночью 4-9°, днем 22-27°, на высокогорье Карпат 17-21°.

В Киеве 30 мая без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

Погода на 30 мая

В четверг, 31 мая, в Украине также без осадков. Ветер западный, на юге – северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 25-30°, на юге до 32°.

В Киеве 31 мая без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

Погода на 30 мая

По состоянию на 9:00 вторника, 29 мая, температура воды в Черном и Азовском морях была 19-22°; в Днепре возле Киева 21°.