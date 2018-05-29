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Мешканця Слов’янська звинувачують у зґвалтуванні 14 дітей

Вівторок, 29 травня 2018, 13:19

На Донеччині розповсюджувачу дитячої порнографії оголосили про підозру у 23 фактах зґвалтування дітей.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

"В ході слідства правоохоронці з’ясували, що житель Слов’янська вчиняв статеві злочини відносно дітей впродовж 13 років, вдалося встановити 14 потерпілих, серед яких малолітні діти", - сказано у заяві.

Оперативники зібрали докази його причетності до 23 фактів сексуального насильства по відношенню до неповнолітніх, скоєних у період 2001-2014 років. З них три факти - скоєні відносно малолітніх дітей (до 14 років).

"В своєму приватному будинку раніше судимий зловмисник створив місце розпусти, де розбещував та ґвалтував дітей під загрозою розправи, користуючись їхнім безпорадним станом", - повідомили в поліції.

Встановлено, що жертвами підозрюваного ставали підлітки переважно з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Залякані діти нічого не розповідали рідним.

Крім того, ґвалтівник примушував дітей брати участь у зйомках порнографії.

"Вказану продукцію розповсюджував в інтернеті через створену ним "закодовану" мережу обміну файлів", - заявили правоохоронці.

Загалом чоловік підозрюється у вчиненні 37 злочинів за 6 кримінальними провадженнями.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст.156 "розбещення неповнолітніх", ч.3 ст.302 "створення або утримання місць розпусти із залученням неповнолітніх" , ч.2,3 ст. 153 "насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом", ч.1 ст. 304 "втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" ККУ.

Раніше відносно 54-річного чоловіка було відкрито кримінальне провадження за фактом створення місця розпусти та розбещення малолітніх.

Він був викритий в кінці 2017 року, після чого почав переховуватися від правоохоронців. На початку 2018 року його затримали.

Наразі підозрюваний перебуває під арештом в СІЗО.

Українська правда
Теми: Слов'янськполіція
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