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Жителя Славянска обвиняют в изнасиловании 14 детей

Вторник, 29 мая 2018, 13:19

В Донецкой области распространителю детской порнографии объявили о подозрении в 23 фактах изнасилования детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В ходе следствия правоохранители выяснили, что житель Славянска совершал половые преступления в отношении детей в течение 13 лет, удалось установить14 потерпевших, среди которых малолетние дети", - говорится в заявлении.

Оперативники собрали доказательства его причастности к 23 фактам сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, за период 2001-2014 годов. Из них три факта - совершенные в отношении малолетних детей (до 14 лет).

"В своем частном доме ранее судимый злоумышленник создал место разврата, где развращал и насиловал детей под угрозой расправы, пользуясь их беспомощным состоянием", - сообщили в полиции.

Установлено, что жертвами подозреваемого становились подростки в основном из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Запуганные дети ничего не рассказывали родным.

Кроме того, насильник заставлял детей принимать участие в съемках порнографии.

"Указанную продукцию распространял в интернете через созданную им "закодированную" сеть обмена файлов", - заявили правоохранители.

В общем мужчина подозревается в совершении 37 преступлений за 6 уголовными производствами.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст.156 "развращение несовершеннолетних", ч.3 ст.302 "создание или содержание мест разврата с привлечением несовершеннолетних", ч.2,3 ст. 153 "насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", ч.1 ст. 304 "вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность" УК.

Ранее в отношении 54-летнего мужчины было открыто уголовное производство по факту создания места разврата и растления малолетних.

Он был уличен в конце 2017 года, после чего начал скрываться от правоохранителей. В начале 2018 его задержали.

Сейчас подозреваемый находится под арестом в СИЗО.

Украинская правда
Темы: Славянскполиция
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