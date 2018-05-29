Стрілянина в Бельгії: зросла кількість загиблих, поліція каже про теракт

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Вівторок, 29 травня 2018, 13:37

В результаті стрілянини в бельгійському місті Льєж загинули четверо людей, включно з нападником.

Про це повідомляє RTBF.

Окрім двох вбитих поліцейських, про яких повідомлялося раніше, пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини загинув також пасажир автомобіля, що проїжджав поряд.

Ще двоє людей отримали поранення.

Пріоритетною версією того, що сталося, на думку поліції, є теракт.

Як повідомляє Le Soir з посиланням на повідомлення бельгійських ЗМІ, нападник нібито кричав "Аллах акбар!" під час стрілянини.

"Ми нічого про це ще не знаємо", - повідомила прес-секретар прокурора Льєжа Катрін Коліньон.

Як повідомлялося, озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських на бульварі д'Аврой у місті Льєж. Це трапилося близько 10:30 ранку у вівторок.

Очевидці чули велику кількість пострілів. Люди у паніці втікали з місця стрілянини.

Європейська правда

Теми: Бельгія тероризм
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