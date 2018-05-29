Стрельба в Бельгии: возросло число погибших, полиция говорит о теракте

В результате стрельбы в бельгийском городе Льеж погибли четыре человека, включая нападавшего.

Об этом сообщает RTBF.

Кроме двух убитых полицейских, о которых сообщалось ранее, позже стало известно, что в результате стрельбы погиб также пассажир автомобиля, проезжавшего рядом.

Еще два человека получили ранения.

Приоритетной версией случившегося, по мнению полиции, является теракт.

Как сообщает Le Soir со ссылкой на сообщение бельгийских СМИ, нападавший якобы кричал "Аллах акбар!" во время стрельбы.

"Мы ничего об этом еще не знаем", - сообщила пресс-секретарь прокурора Льежа Катрин Колиньон.

Как сообщалось, вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским на бульваре д’Аврой в городе Льеж. Это произошло около 10:30 утра во вторник.

Очевидцы слышали большое количество выстрелов. Люди в панике бежали с места стрельбы.

Европейская правда