Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією

Вівторок, 29 травня 2018, 14:45

Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Дондуа на спеціальному брифінгу, присвяченому визнанню Сирією незалежності окупованих Росією територій Грузії, повідомляє "Грузия Online".

За словами Дондуа, 29 травня 2018 року, в результаті маніпулювання з боку Росії, сирійський режим прийняв незаконне рішення і в порушення принципів міжнародного права визнав незалежність Абхазії і Цхинвальського регіону (Південна Осетія).

"Даною дією режим Асада підтримав військову агресію Росії проти Грузії і триваючу протягом років етнічну чистку", - заявив Дондуа.

У зв’язку з цим грузинська сторона приступила до процедур розриву дипломатичних відносин з Сирією, наголосив він.

Як відомо, до сьогодні незалежність двох самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа та Науру.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією після того, як вона здійснила військову агресію проти грузинської держави в серпні 2008 року.

Європейська правда

Теми: ГрузіяСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Грузія
Грузинська влада звинуватила європейського лікаря у спробі вкрасти аналізи Саакашвілі
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Шлях Грузії до НАТО лежить через ПДЧ – декларація саміту
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: