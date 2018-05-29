Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией

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Вторник, 29 мая 2018, 14:45

Грузия начала процедуры по прекращению дипломатических отношений с Сирией.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа на специальном брифинге, посвященном признанию Сирией независимости оккупированных Россией территорий Грузии, сообщает "Грузия Online".

По словам Дондуа, 29 мая 2018 года, в результате манипулирования со стороны России, сирийский режим принял незаконное решение и в нарушение принципов международного права признал независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).

"Данным действием режим Асада поддержал военную агрессию России против Грузии и продолжающуюся в течение лет этническую чистку", - заявил Дондуа.

В связи с этим грузинская сторона приступила к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией, подчеркнул он.

Как известно, до сих пор независимость двух самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как она осуществила военную агрессию против грузинского государства в августе 2008 года.

Европейская правда

Темы: Грузия Сирия
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