Матіос розповів, які злочини найчастіше скоюють українські військові

З 2014 року понад 43 тисяч військовослужбовців в Україні здійснили 27 тисяч злочинів.

Про заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у вівторок на міжнародній конференції "Реформування системи військової юстиції України: сучасний стан та перспективи" в Харкові, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, загальна кількість кримінальних проваджень, які розслідувалися слідчими військових прокуратур протягом 2015-2017 років перевищувала 20 тисяч щорічно (з урахуванням залишку минулих років).

Він зазначив, що станом на 1 травня 2018 року військові слідчі розслідували 5179 кримінальних проваджень (за аналогічний період минулого року - 7033).

"За весь зазначений період військовими прокуратурами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано 27200 проваджень за кримінальними правопорушенями, які скоїли 43196 військовослужбовців", - повідомив Матіос.

За його словами, найбільш поширеними є самовільне залишення військової служби (13470 проваджень) і дезертирство (8418 проваджень).

Крім того, було почато розслідування за фактами заволодіння військовим майном (747), непокори (683), недбале ставлення до військової служби (435), втрати військового майна (338), порушення статутних взаємовідносин (290), порушення правил поводження зі зброєю (269), ухилення від військової служби в інший спосіб (240), перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (203).

Матіос додав, що рівень злочинності серед військовослужбовців в Україні різко виріс в 2014 році і на сьогодні залишається стабільно високим.