Матиос рассказал, какие преступления чаще всего совершают украинские военные

С 2014 года более 43 тысяч военнослужащих в Украине совершили 27 тысяч преступлений.

Об заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник на международной конференции "Реформирование системы военной юстиции Украины: современное состояние и перспективы" в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов превышало 20 тысяч ежегодно (с учетом остатка прошлых лет).

Он отметил, что по состоянию на 1 мая 2018 года военные следователи расследовали 5179 уголовных производств (за аналогичный период прошлого года – 7033).

"За весь указанный период военными прокуратурами в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 27200 производств по уголовным правонарушениям, которые совершили 43196 военнослужащих", - сообщил Матиос.

По его словам, наиболее распространенными являются самовольное оставление военной службы (13470 производств) и дезертирство (8418 производств).

Кроме того, были начаты расследования по фактам завладения военным имуществом (747 производств), неповиновения (683 производств), халатного отношения к воинской службе (435 производств), потери воинского имущества (338 производств), нарушения уставных взаимоотношений (290 производств), нарушения правил обращения с оружием (269 производств), уклонения от воинской службы другим способом (240 производств), превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий (203 производств).

Матиос добавил, что уровень преступности среди военнослужащих в Украине резко вырос в 2014 году и на сегодня остается стабильно высоким.