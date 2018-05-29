Чийгоз: Розмови тільки про невизнання анексії Криму - вчорашній день

Розмови виключно про невизнання анексії Росією Криму - "це вчорашній день", оскільки стоїть питання про безпеку Європи.

Про це заявив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Берліні, де відбулася офіційна зустріч у відомстві федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, передає "Укрінформ".

За його словами, для обговорення процесу деокупації Криму наразі потрібнен міжнародний майданчик.

Він розповів, що зустріч у Берліні, яка тривала більше години, була продуктивною, бо обговорювались необхідні заходи для деокупації півострову.

"Нам треба активізуватися. Очевидним є те, що бізнес-інтереси тут мають досить серйозне лобі", - сказав Чийгоз

Він додав, що передав запрошення для Меркель відвідати разом з ним Бахчисарай.

Також політик розповів, що питання створення майданчика для міжнародного обговорення кроків по деокупації Криму обговорювалося на різних рівнях з друзями України серед європейських країн, а також турецьким лідером і у Вашингтоні.

Чийгоз додав, що формат майданчика ще треба визначити, оскільки цей формат повинен передбачати разом з Україною участь на правах суб'єкта і представників кримськотатарського народу.

За його словами, наразі необхідно "відновити відповідальність учасників Будапештського формату".

Також він підкреслив важливість допуску на окупований півострів міжнародних спостерігачів, додавши, що їхня присутність у Криму "вже назріла".

Чийгоз пояснив, що робота спостерігачів є первинною з точки зору забезпечення елементарної безпеки проживання на території півострова, припинення насильства над особою, і для цього потрібно підключати усі міжнародні інститути.

Представник Меджлісу наголосив на тому, що паралельно слід вести роботу по звільненню політв'язнів.

На його думку, витягти їх по одному є малопродуктивним.

"Це нічого не дасть: ми звільняємо по одному, а замість одних беруть інших", - сказав він і зазначив, що після звільнення його та Ільми Умерова були схоплені інші люди.

Як повідомлялося, Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році.



Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.



Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.