Чийгоз: Разговоры только о непризнании аннексии Крыма - вчерашний день

Разговоры исключительно о непризнании аннексии Россией Крыма - "это вчерашний день", поскольку стоит вопрос о безопасности Европы.

Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Берлине, где состоялась официальная встреча в ведомстве федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, передает "Укринформ".

По его словам, для обсуждения процесса деоккупации Крыма нужна международная площадка.

Он рассказал, что встреча в Берлине, которая длилась более часа, была продуктивной, поскольку обсуждались необходимые меры для деоккупации полуострова.

"Нам надо активизироваться. Очевидно, что бизнес-интересы здесь имеют достаточно серьезное лобби", - сказал Чийгоз

Он добавил, что передал приглашение Меркель посетить вместе с ним Бахчисарай.

Также политик рассказал, что вопрос создания площадки для международного обсуждения шагов по деоккупации Крыму обсуждался на разных уровнях с друзьями Украины среди европейских стран, а также турецким лидером и в Вашингтоне.

Чийгоз добавил, что формат площадки еще надо определить, поскольку этот формат должен предусматривать вместе с Украиной участие на правах субъекта и представителей крымскотатарского народа.

По его словам, сейчас необходимо "восстановить ответственность участников Будапештского формата".

Также он подчеркнул важность допуска на оккупированный полуостров международных наблюдателей, добавив, что их присутствие в Крыму "уже назрело".

Чийгоз объяснил, что работа наблюдателей является первичной с точки зрения обеспечения элементарной безопасности проживания на территории полуострова, прекращение насилия над личностью, и для этого нужно подключать все международные институты.

Представитель Меджлиса отметил, что параллельно следует вести работу по освобождению политзаключенных.

По его мнению, освободить их по одному является малопродуктивным.

"Это ничего не даст: мы освобождаем их по одному, а вместо одних берут других", - сказал он и отметил, что после освобождения его и Ильми Умерова были схвачены другие люди.

Как сообщалось, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.