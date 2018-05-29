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У Словаччині загинула студентка з України, випавши з восьмого поверху

Вівторок, 29 травня 2018, 18:00

У словацькому місті Прешовi загинула студентка з України Ірина, випавши з балкону восьмого поверху гуртожитка.

Про це повідомляє Korzar.

Трагедія сталася в понеділок, 28 травня, близько 21:20.

 
TV MARKÍZA

"Дзвінок на екстрений номер поступив о 21:25. Рятувальники виявили, що потерпіла не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть", - повідомила прес-секретар Операційного центру служби швидкої медичної допомоги Алена Крчова.

Українка була студенткою Технічного університету міста Кошіце і закінчила два роки навчання на факультеті виробничих технологій, який розташований у Прешові. Одногрупники, з якими вона розмовляла ввечері перед подією, не змогли пояснити, що трапилося. За даними ЗМІ, у вечір трагедії Ірина з друзями святкували успішний захист диплому магістра. З навчанням у дівчини проблем нібито не було.

 
TV MARKÍZA
 
KORZAR

На цей момент поліція веде розслідування з метою встановити, чи є загибель українки нещасним випадком, або ж мали місце навмисні дії.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччина
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