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В Словакии погибла студентка из Украины, выпав с восьмого этажа

Вторник, 29 мая 2018, 18:00

В словацком городе Прешов погибла студентка из Украины Ирина, выпав с балкона восьмого этажа общежития.

Об этом сообщает Korzar.

Трагедия произошла в понедельник, 28 мая, около 21:20.

 
TV MARKÍZA

"Звонок на экстренный номер поступил в 21:25. Спасатели обнаружили, что потерпевшая не подает признаков жизни, и врачам пришлось констатировать смерть", - сообщила пресс-секретарь Операционного центра службы скорой медицинской помощи Алена Крчова.

Украинка была студенткой технического университета города Кошице и окончила два года обучения на факультете производственных технологий, который расположен в Прешове. Одногруппники, с которыми она разговаривала вечером перед событием, не смогли объяснить, что случилось. По данным СМИ, в вечер трагедии Ирина с друзьями праздновали успешную защиту диплома магистра. С учебой у девушки проблем якобы не было.

 
TV MARKÍZA
 
KORZAR

На данный момент полиция ведет расследование, чтобы установить, является ли гибель украинки несчастным случаем, или же имели место умышленные действия.

Европейска правда

Темы: Словакия
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