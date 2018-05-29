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Угорщина погодилася на переговори щодо закону про мову освіти - Клімкін

Вівторок, 29 травня 2018, 20:36

Міністерство освіти України 5 червня проведе консультації з представниками угорської громади щодо мовних статей закону про освіту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою Петером Сіярто.

"Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям, щоб вони пройшли успішно. Потім зустрінуться два глави МЗС і Міносвіти за участі угорської громади для того, щоб остаточно визначити те рішення, яке буде працювати для наших громадян угорського походження", - сказав Клімкін.

За його словами, "логіка рішень полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб викладання мови було покращене, щоб вони (представники нацменшини, - ред.) розуміли, в якій вони країні живуть, але й щоб допомогти їм повністю зберегти самобутність".

Зустріч на рівні міністрів запланована також на червень, зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Як відомо, Угорщина уже втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту. Будапешт переконаний, що закон значно обмежив права національних меншин у використанні рідної мови.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаУкраїназакон про мовиКлімкін
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