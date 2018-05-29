Венгрия согласилась на переговоры по закону о языке образования

Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи с венгерским коллегой Петером Сіярто.

"Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Потом встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения", - сказал Климкин.

По его словам, "логика решений заключается в том, чтобы убрать эту дискриминацию, чтобы преподавание языка было улучшено, чтобы они (представители нацменьшинства, - ред.) понимали, в какой они стране живут, но и чтобы помочь им полностью сохранить самобытность".

Встреча на уровне министров запланирована также на июнь, отметил глава украинского внешнеполитического ведомства. Отметим, венгерское меньшинство долгое время отказывалось от консультаций.

Напомним, 14 февраля Минобразования провело первые очные консультации с представителями национальных меньшинств относительно языка образования.

Во встрече приняли участие представители молдовской, немецкой, греческой, болгарской, гагаузской и еврейской общин. Это была первая очная консультация МОН с представителями нацменьшинств из ряда встреч, запланированных на февраль-март 2018 года.

Представители венгерского меньшинства сообщили, что не будут участвовать в консультациях. Меньшинство отказалось, по данным ЕП, из-за рекомендации из Будапешта.

Кроме того, 14 февраля правительство Украины одобрило проект изменений в закон "Об образовании", который расширяет период введения языковой нормы, а также отреагировало на недавние заявления министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по данному закону.

Как известно, Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение заседаниякомиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Будапешт убежден, что закон значительно ограничил права национальных меньшинств в использовании родного языка.

Европейская правда