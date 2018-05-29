Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Роман Безсмертний заявив, що піде в президенти

Вівторок, 29 травня 2018, 20:42

Колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний оголосив про свій намір балотуватися в президенти.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами в Києві, передає "ВВС Україна".

"Майбутнім для себе я вважаю балотування у президенти. Я дійсно буду балотуватися", – сказав Безсмертний.

Політик також додав, що "прийде час", і він оформить відповідні документи.

Роман Безсмертний був народним депутатом 4 скликань, у 1994 – 2007 роках, представником президента Леоніда Кучми в парламенті,  віце-прем'єр-міністром з питань адміністративно-територіальної реформи, заступником голови Секретаріату президента Віктора Ющенка, послом України в Білорусі та представником України в політичній підгрупі на переговорах у "Мінському форматі".

У квітні 2016 року Безсмертний вирішив припинити роботу в ТКГ.

Чергові президентські вибори в Україні мають відбутися навесні 2019 року.

Читайте також: "Роман Безсмертний: Найлегше було працювати з Кучмою, найважче – з Порошенком"

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Безсмертнийвиборипрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Безсмертний
Безсмертний про нові домовленості у Мінську: Це виведення Росії у статус миротворця
Безсмертний: Мінськ використовують як імітаційний майданчик
Перші 100 днів президента: Голобородько в ролі Зеленського
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: