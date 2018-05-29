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Роман Безсмертный заявил, что пойдет в президенты

Вторник, 29 мая 2018, 20:42

Бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в Киеве, передает "ВВС Украина".

"Будущим для себя я считаю баллотирование в президенты. Я действительно буду баллотироваться", – сказал Бессмертный.

Политик также добавил, что "придет время", и он оформит соответствующие документы.

Роман Бессмертный был народным депутатом 4 созывов, в 1994 – 2007 годах, представителем президента Леонида Кучмы в парламенте, вице-премьер-министром по вопросам административно-территориальной реформы, заместителем главы Секретариата президента Виктора Ющенко, послом Украины в Беларуси и представителем Украины в политической подгруппе на переговорах в "Минском формате".

В апреле 2016 года Бессмертный решил прекратить работу в ТКГ.

Очередные президентские выборы в Украине должны состояться весной 2019 года.

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Украинская правда

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Темы: Бессмертныйвиборыпрезидент
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