Президент США Дональд Трамп відшкодував адвокату Майклу Коену $130 тисяч доларів, які той заплатив порноакторці Стефані Кліффорд (відома як Стормі Деніелс) за нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин з Трампом.

Про це заявив новий адвокат глави Білого дому Руді Джуліані в інтерв'ю Fox News, передає Reuters.

"Президент повернув гроші", - сказав Джуліані.

Відповідаючи на питання, чи знав Трамп про домовленість, адвокат сказав: "Наскільки я знаю, він не знав про його специфіку. Але він знав про загальну домовленість про те, що Майкл буде дбати про такі речі".

За його словами, оплата не порушувала закони про фінансування президентської кампанії, оскільки гроші не були взяті з фондів кампанії Трампа.

На запитання журналістів 5 квітня, чи знав він про оплату Кліффорд, Трамп відповів: "Ні".

На питання про те, чому Коен заплатив порноакторці, президент сказав: "Вам доведеться запитати Майкла Коена. Він мій адвокат.

Коен перед цим говорив, що заплатив Кліффорд з власних коштів, і шо Трамп не відшкодовував їх.

Раніше порноакторка заявляла, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році під час турніру з гольфу на озері Тахо, тобто за рік після одруження Дональда Трампа з Меланією. Кліффорд стверджує, що її стосунки з Трампом тривали також у 2007 році.

Поліграф показав, що Кліффорд у 2006 році справді мала сексуальний контакт із Дональдом Трампом.

На початку березня цього року вона заявила, що подає до суду на Трампа, оскільки хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин з ним.

У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, напередодні президентських виборів у США.

Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.

Як повідомлялося, Кліффорд подала позов проти Трампа за звинуваченням у наклепі через те, що він назвав її заяви "шахрайством".