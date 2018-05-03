ООС: 22 обстріли, бойовики застосували міномети і артилерію
За минулу добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ - травмовані 3 військовослужбовців.
Про це станом на 6:00 3 травня повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.
"Упродовж минулої доби, 2 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася незмінною. Бойові дії тривали переважно на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Українські підрозділи вели активну оборону. Противник 22 рази застосував артилерію та міномети", – йдеться у звіті.
"За даними розвідки, впродовж минулої доби втрати живої сили противника – четверо поранених. Українські воїни не перешкоджали їх евакуації", – наголосили у прес-центрі.
Упродовж ночі 3 травня на лінії зіткнення тривало відносне затишшя. Станом на 6:00 3 травня втрат серед українських військовослужбовців немає.