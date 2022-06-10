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На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 22:32
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому і Луганському напрямках у п’ятницю українські військові відбили 14 ворожих атак, на двох локаціях тривають бої.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 4 танки; 2 артилерійські системи; 11 бойових броньованих машин; 3 одиниці автомобільної техніки; 1 склад з боєприпасами.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотних літальних апарата типу "Орлан-10"".

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни знищили: особового складу ворога – 30, мінометів – 2, АТТ – 3.

Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасівійна
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