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Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 22:43
Едуард Москальов ФОТО: АРМІЯ INFORM

Президент Володимир Зеленський звільнив Едуарда Москальова з посади командувача об’єднаних сил.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача об’єднаних сил".

Що передувало: 15 березня 2022 року Зеленський призначив командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка главою Київської обласної військової адміністрації.

Замість нього командувачем об’єднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов.

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗеленський
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