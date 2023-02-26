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Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 21:43
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Едуард Москальов ФОТО: АРМІЯ INFORM

Президент Володимир Зеленський звільнив Едуарда Москальова з посади командувача об’єднаних сил.

Джерело: указ на сайті президента

Дослівно: "Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача об’єднаних сил".

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Що передувало: 15 березня 2022 року Зеленський призначив командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка главою Київської обласної військової адміністрації.

Замість нього командувачем об’єднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЗеленський
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