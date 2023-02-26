Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Неділя, 26 лютого 2023, 21:43
Президент Володимир Зеленський звільнив Едуарда Москальова з посади командувача об’єднаних сил.
Джерело: указ на сайті президента
Дослівно: "Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача об’єднаних сил".
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Що передувало: 15 березня 2022 року Зеленський призначив командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка главою Київської обласної військової адміністрації.
Замість нього командувачем об’єднаних сил став генерал-майор Едуард Москальов.