Бойовики з гармат обстріляли Зайцеве

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Четвер, 3 травня 2018, 14:21

Зранку, 3 травня, бойовики зі 122-мм гармат  обстріляли селище міського типу Зайцеве.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

"О 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат смт Зайцеве", - йдеться в повідомленні.

В ООС повідомили, що на місці події працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК.

Також, під час брифінгу, в четвер, речник Міноборони Дмитро Гуцуляк підтвердив що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зазнали поранень.

"Стан здоров'я оцінюється як задовільний", - сказав Гуцуляк.

Він зазначив, що минулої доби бойовики здійснили 51 обстріл позицій ЗСУ.

За його словами, українські військові 44 рази були змушені відкривати вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі АТО ООС
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