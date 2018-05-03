Бойовики з гармат обстріляли Зайцеве

Зранку, 3 травня, бойовики зі 122-мм гармат обстріляли селище міського типу Зайцеве.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

"О 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат смт Зайцеве", - йдеться в повідомленні.

В ООС повідомили, що на місці події працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК.

Також, під час брифінгу, в четвер, речник Міноборони Дмитро Гуцуляк підтвердив що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зазнали поранень.

"Стан здоров'я оцінюється як задовільний", - сказав Гуцуляк.

Він зазначив, що минулої доби бойовики здійснили 51 обстріл позицій ЗСУ.

За його словами, українські військові 44 рази були змушені відкривати вогонь у відповідь.