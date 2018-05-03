Бойовики з гармат обстріляли Зайцеве
Зранку, 3 травня, бойовики зі 122-мм гармат обстріляли селище міського типу Зайцеве.
Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.
"О 8.30 російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права обстріляли зі 122-мм гармат смт Зайцеве", - йдеться в повідомленні.
В ООС повідомили, що на місці події працюють рятувальники та моніторингова група СЦКК.
Також, під час брифінгу, в четвер, речник Міноборони Дмитро Гуцуляк підтвердив що минулої доби внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зазнали поранень.
"Стан здоров'я оцінюється як задовільний", - сказав Гуцуляк.
Він зазначив, що минулої доби бойовики здійснили 51 обстріл позицій ЗСУ.
За його словами, українські військові 44 рази були змушені відкривати вогонь у відповідь.