Луценко розповів, коли почне роботу Антикорупційний суд

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що новий Антикорупційний суд в Україні може почати роботу на початку 2019 року.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Reuters.

Луценко очікує, що закон про створення антикорупційного суду приймуть до завершення сесії парламенту влітку.

"(Потім) через шість або вісім місяців можна почути перші випадки", - сказав він.

У виданні заявили, що створення Антикорупційного суду одне з найважливіших умов МВФ для передачі Україні чергового траншу.

"Існують дискусії про систему тестування суддів, тому що МВФ встановив нам занадто високі вимоги", - додав Луценко.

За його словами, ще одним предметом обговорення з МВФ стало питання про концепцію розгляду справ цим судом, його повноважень.

"Ми повинні вибрати спільне рішення з МВФ в цих двох пунктах", - сказав генпрокурор.

Також в інтерв'ю він заявив, що сподівається об'єднати зусилля з ФБР в розслідуванні, що стосується колишнього помічника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

"М'яч знаходиться на стороні США... (ми) не можемо завершити наше розслідування без їх результатів, тому що нам потрібна інформація", - сказав Луценко, відповідаючи на питання про прогрес в розслідуваннях в Україні щодо Манафорта.

2 травня видання The New York Times заявило, що в Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних з Манафортом.

Також раніше повідомлялося, що ряд міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект про Антикорупційний суд.

Зокрема, МВФ заявив, що проект Петра Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов'язанням України.

Пізніше Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону - $ 800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив з критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, що суперечить обіцянкам Києва та рекомендацій Венеціанської комісії.

1 березня Рада в першому читанні прийняла законопроект про Антикорупційний суд.

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