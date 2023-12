NYT: Україна блокує розслідування про Манафорта

В Україні заморозили розслідування чотирьох справ, пов'язаних із колишнім главою виборчої кампанії Дональда Трампа Полом Манафортом.

Про це пише американське видання The New York Times, пояснюючи це тим, що українські чиновники побоюються образити Трампа і втратити як фінансову підтримку США, так і постачання американської зброї.

Видання відзначає, що в США проти Манафорта ведеться судове розслідування за звинуваченням у відмиванні грошей і фінансовому шахрайстві в процесі десятирічного консультування української партії ("Партія регіонів" екс-президента Віктора Януковича - ред.).

У той же час, в Україні розслідують чотири справи, в яких фігурує Манафорт, але генеральний прокурор фактично заморозив їх.

"Випадки дуже чутливі для уряду, який глибоко покладається на фінансову і військову допомогу Сполучених Штатів і гостро усвідомлює огиду Трампа до розслідування з боку спецпрокурора ФБР Мюллера про можливу змову між Росією і його кампанією", - йдеться в статті.

Автор Ендрю Крамер зазначає, що рішення припинити розслідування антикорупційний прокурор ухвалив "у делікатний момент для України", коли адміністрація Трампа завершувала плани з продажу протитанкових ракет Javelin Україні.

"Держдепартамент видав ліцензію на вивезення ракети 22 грудня, а 2 березня Пентагон оголосив остаточне схвалення продажу 210 Javelin і 35 пускових установок. Наказ припинити розслідування щодо Манафорта прийшов на початку квітня", - йдеться в статті.

Відносно Манафорта велися розслідування, які стосувалися консультацій для екс-президента Януковича і його "Партії регіонів", а також їх оплати.

У квітневому наказі щодо Манафорта говорилося, що прокуратура не закриває ці 4 справи, але був наказ, який заборонив керівникові департаменту спецрозслідування ГПУ Сергію Горбатюку видавати повістку для отримання показань чи опитування свідків.

"У нас немає повноважень продовжувати наше розслідування", - сказав Горбатюк в інтерв'ю.

Ще одна справа стосувалося колишнього глави комітету Верховної Ради із зовнішніх зв'язків Віталія Калюжного, який підписав 9 з 22 указів партії про виплату на суму $ 12,5 млн призначених Манафорту.

Дві інших справи розглядалися щодо юридичної компанії Skadden Arps. Вона за участю Манафорта склала доповідь про докази "провини" головного політичного суперника Януковича Юлії Тимошенко.

За два місяці до того, як українська влада заморозили справи, Горбатюк звернувся до офісу американського спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера, який веде розслідування про втручання Росії в останні президентські вибори США, з офіційною пропозицією про співпрацю, обмін доказами і висновками.

Горбатюк сказав, що він відправив лист в січні і не отримав відповіді, але тепер пропозиція була б спірною, оскільки він втратив повноваження для розслідування.

Журналіст Крістофер Міллер зазначив у Twitter, що Горбатюк розповідав йому, що багато разів звертався до Мюллера - і так і не отримав відповіді.

This is a big deal. But worth clarifying: Ukraine didn’t halt cooperation w/ Mueller—there was never any coop. Kyiv’s just stopped its probe. Pros. Horbatyuk, w/ whom NYT spoke, told me previously he’d reached out to Mueller many times & never got a reply. https://t.co/KKqZ2CTFM0 https://t.co/0LbDZGF5mA