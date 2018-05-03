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Поліція порушила справу за антисемітські заклики в Одесі

Четвер, 3 травня 2018, 18:25
Поліція порушила справу за антисемітські заклики в Одесі

Поліція Одеси розпочала провадження щодо порушення расової, національної рівноправності громадян під час акцій, які пройшли в місті 2 травня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

"В Україні неприпустимі публічні антисемітські заклики. В т.ч. на масових акціях, як вчора в Одесі. Це печерне середньовіччя, а не патріотична позиція", – заявив він.

"За цим фактом поліція Одеси зареєструвала провадження за ч.1 ст.161 "Порушення расової, національної рівноправності громадян", – поінформував міністр.

2 травня в Одесі відбулися пам’ятні заходи до 4 річниці трагедії на Куликовому полі та в Будинку профспілок, а націоналісти провели марш "Українського порядку".

Лідер одеської організації "Правого сектора" Тетяна Сойкіна під час мітингу заявила: "На майбутнє ми віримо, ми впевнені в тому, що наведемо в Одесі й в Україні справжній український порядок. Україна буде належати українцям, а не ж... дам, не олігархії".



Єврейську громаду Одеси обурило це висловлювання, повідомило видання "Думская".

Речник громади "Хабад Шомрей Шабос" Болеслав Капулкін заявив: "Такого в Україні бути не повинно. Ми сьогодні відправимо звернення до поліції, Генпрокуратури й СБУ з вимогою дати правову оцінку словами активіста".

Сама Сойкіна тепер перепросила через Facebook у тих, кого образила її фраза

"Під "жидами" я не мала на увазі євреїв, адже звинувачувати НВР "Правий сектор" в антисемітизмі – абсурд", – заявила вона.

"Ми чітко розрізняємо поняття "євреї" та "жиди". Перші – представники дружньої нації. Ті, хто разом з нами бореться за Україну та її майбутнє. Другі – ті, хто належить до олігархічних кланів і, керуючись своїми меркантильними інтересами, грабує та знищує Україну", – заявила представниця ПС.

Серед іншого, Сойкіна вказала, що у складі "Правого сектора" є євреї, – і попросила не маніпулювати фразами.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаПравий секторправа людиниакціїполіція
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