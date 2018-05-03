Поранений у Києві захисник ДАПу: Цілили молотком у голову, мовчки

Колишній захисник Донецького аеропорту Дмитро Вербич не має чіткого розуміння, чим викликаний напад на нього, який стався у Києві 2 травня.

На короткому брифінгу під обласною лікарнею він розповів, що йшов Подолами зустрітися з друзями.

"Ішов собі, нікого не чіпав, отримав удар в спину (ножем – ред.) – розвернувся, зразу отримав балоном в обличчя з маленької відставні", – розповів Вербич.

Дмитру стало погано видно, він почав ухилятися від ударів, молотком йому цілилися в голову – і все це повністю мовчки.

"Вибіг на вулицю і чую, що вже ноги погано рухаються, я руку назад – а там два пальці прям до хребта. Я зрозумів, що яке вже переслідування… Я відбив усі (інші) удари, але мене конкретно намагалися дістати молотком в голову", – сказав він.

"Лікарі кажуть, що я везучий хлопчина. Ніж зупинила кістка, тому він не дійшов до нирки чи кісткового мозку. Кажуть, що через 6 днів мене випишуть", – розповів Вербич.

"Внутрішні органи не задіто, там м’ясо нормально покоцане, але тільки м'ясо. Кістка ціла, в неї просто ніж увіткнувся", – додав він.

Вербич не певен щодо мотивів нападників, але переконаний, що це не крадіжка.

"Я думаю, що це або проросійська налаштована молодь, або екстремісти, або "лівого толку", бо дуже субкультуро це все виглядало", – висунув він припущення.

Вербич підтвердив, що з вересня 2014 року до вересня 2015 року активно воював добровольцем. Однак останнім часом у нього не було конфліктів – вів спокійне життя і ні з ким не сварився.

"Татуювання б'ю, малюю", – розповів він про своє нинішнє життя.

Екс-боєць зізнався: "Такого я не чекав, чесно... Друг мені затискав рану, я лежав і думав: це треба було рік відвоювати в гарячих місцях, повернутися цілим – і щоб тут якісь малолітки тебе мало не замокрушили… Це не правильно".

Лікарі сказали журналістам "112 каналу", що поранення Вербич отримав у поперековий відділ, йому рекомендовано постільний режим, у лікарні він проведе ще тиждень.

2 травня у Києві на Подолі стався груповий напад на ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту.

Київська поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників – трьох хлопців і двох дівчат.



Поліція розслідує справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство) .