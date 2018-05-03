У Запоріжжі та Миколаєві призначили нових керівників поліції

На посаду начальника ГУ Національної поліції в Запорізькій області призначено генерала поліції третього рангу Сергія Коміссаров, а керівником поліції Миколаєвської області став полковник поліції Олександр Анохін.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Нових керівників представив голова Національної поліції Сергій Князєв.

Зазначається, що раніше новий очільник поліції Запорізької області керував поліцією Луганщини.

За словами Князєва, службу Коміссарова відзначено державою.

Так, новий очільник поліції Запоріжжя нагороджений відзнаками президента України – медалями "За бездоганну службу" IІ та III ступеня, а також державною нагородою України – орденом Данила Галицького.

Також повідомляється, що рішення про призначення Сергія Коміссарова на посаду очільника поліції Запоріжжя підтримало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

"Майже весь час своєї професійної діяльності він ніс службу на Луганщині. Бойовий генерал, який у 2016 році очолив обласну поліцію та організував роботу в один із найважчих для неї періодів. Підкреслюю, що на такі керівні посади найближчим часом будуть призначатися офіцери з бойовим досвідом", – заявив голова Нацполіції.

Сергій Коміссаров

Крім того у відомстві додають, що колишнього керівника поліції Запорізької області Олега Золотоношу переведено для подальшого проходження служби до центрального апарату поліції.

Що стосується нового керівника поліції Миколаївської області, то, за словами Князєва, він познайомився з Олександром Анохіним у 2014 році, коли той очолював блок кримінальної поліції.

Повідомляється також, що раніше він працював на керівних посадах у Донецькій та Херсонській областях.

Олександр Анохін

Водночас Князєв зазначив, що Юрій Мороз, який до цього очолював поліцію Миколаївської області, займатиметься науковою працею.