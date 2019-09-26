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Князєва лишили в МВС радником Авакова

Четвер, 26 вересня 2019, 11:46
Князєва лишили в МВС радником Авакова

Колишній очільник Національної поліції Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на громадських засадах та увійшов до колегії міністерства.

Джерело: повідомлення на сайті МВС

Пряма мова Арсена Авакова: "Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та за роки праці на посаді Голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, в непрості часи в Закарпатті, в Рівненській області. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% - це заслуга Сергія Князєва особисто в тому числі".

Деталі: Аваков запевнив, що рішення про відставку Князєва – це "плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції".

Аваков також повідомив, що за поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника мінінстра внутрішніх справ, призначено заступником голови НПУ. 

 
 

Що було раніше: 21 вересня у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" між Україною і Польщею затримали Mersedes-Benz із екс-дружиною глави Нацполіції Вікторією Князєвою, що перевозив 500 тисяч євро без необхідного декларування. Князєв заявив, що його колишня дружина і він стали об’єктами інформаційної атаки, і пояснив походження готівки.

За даними джерела УП у Нацполіції, ця історія прискорила звільнення Князєва, яке сталось пізніше.

Передісторія

  • 24 вересня голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що подав у відставку. Джерело УП пояснювало звільнення Князєва з конфліктом через кадрові призначення.
  • Наступного дня Кабінет міністрів призначив начальником Нацполіції Ігоря Клименка.

Українська правда

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Теми: Князєв СергійМВСАваков
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