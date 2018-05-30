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У США очікують, що саміт Трампа і Кім Чен Ина відбудеться 12 червня

Середа, 30 травня 2018, 06:11

Білий дім готується до саміту між президентом Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, який має відбутися 12 червня.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, передає Reuters.

"Президент вважає, що дискусії, які тривають, йдуть дуже добре ... і що зустрічі, які відбуваються на цьому тижні ..., безумовно, є ознаками прогресу", - сказала Сандерс журналістам, що подорожують разом з Трампом на борту президентського літака в Нешвілл, штат Теннессі .

"Ми збираємося бути готовими, якщо він (саміт) відбудеться 12 червня. Ми обов'язково будемо готові, якщо з якоїсь причини це станеться пізніше, - ми теж будемо до цього готові".

Як повідомлялось, 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, заявивши, що військові США готові реагувати на "безрозсудний вчинок" КНДР, але вже наступного дня заявив про шанс на проведення саміту.

26 травня лідери Південної та Північної Кореї несподівано провели зустріч, в ході якої Кім Чен Ин підтвердив, що саміт КНДР і США має відбутися. 

Теми: КНДРСШАядерна зброяТрамп
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