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В США ожидают, что саммит Трампа и Ким Чен Ына состоится 12 июня

Среда, 30 мая 2018, 06:11

Белый дом готовится саммиту между президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Юном, который должен состояться 12 июня.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

"Президент считает, что продолжающиеся дискуссии идут очень хорошо ... и что встречи, проходящие на этой неделе ..., безусловно, являются признаками прогресса", - сказала Сандерс журналистам, путешествующим вместе с Трампом на борту президентского самолета в Нэшвилл, штат Теннесси.

"Мы собираемся быть готовыми, если он (саммит) состоится 12 июня. Мы обязательно будем готовы, если по какой-то причине это произойдет позднее, - мы тоже будем к этому готовы".

Как сообщалось, 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, заявив, что военные США готовы реагировать на "безрассудный поступок" КНДР, но уже на следующий день заявил о шансе на проведение саммита.

26 мая лидеры Южной и Северной Кореи неожиданно провели встречу, в ходе которой Ким Чен Ын подтвердил, что саммит КНДР и США состоится. 

Темы: КНДРСШАядерное оружиеТрамп
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